Малиновский вернулся в старт Марселя

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет с первых минут матч 32-го тура чемпионата Франции «Лион» - «Марсель».

Поединок на стадионе «Групама» в Лионе начнется в 21:45.

В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 3-е место, имея 64 очка. Вторым идет «Ланс», у которого 66 пунктов и он провел на один матч больше, чем команда Малиновского. У «Лиона» 50 очков и 7-я позиция.