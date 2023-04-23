Франция23 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:23
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Малиновский вернулся в старт Марселя
Украинец и Ко продолжают борьбу за место в топ-2
23 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:23
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет с первых минут матч 32-го тура чемпионата Франции «Лион» - «Марсель».
Поединок на стадионе «Групама» в Лионе начнется в 21:45.
В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 3-е место, имея 64 очка. Вторым идет «Ланс», у которого 66 пунктов и он провел на один матч больше, чем команда Малиновского. У «Лиона» 50 очков и 7-я позиция.
🅒🅞🅜🅟🅞 #OLOM 🔥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2023
Le XI pour défier Lyon ce soir ⤵️ pic.twitter.com/AohfJSUJ0C
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