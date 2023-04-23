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Франция
23 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:23
487
0

Малиновский вернулся в старт Марселя

Украинец и Ко продолжают борьбу за место в топ-2

23 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:23
487
0
Малиновский вернулся в старт Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет с первых минут матч 32-го тура чемпионата Франции «Лион» - «Марсель».

Поединок на стадионе «Групама» в Лионе начнется в 21:45.

В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 3-е место, имея 64 очка. Вторым идет «Ланс», у которого 66 пунктов и он провел на один матч больше, чем команда Малиновского. У «Лиона» 50 очков и 7-я позиция.

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Руслан Малиновский чемпионат Франции по футболу Лига 1 Лион Марсель Лион - Марсель стартовые составы
Источник Sport.ua
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