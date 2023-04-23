19-летний полузащитник Маркиян Войцеховский забил первый гол за «Йорк Юнайтед» в Канадской Премьер-лиге.

Хавбек отличился (при счете 0:2) в матче против «Ванкувера», однако его команда проиграла (1:2).

Воспитанник «Шахтера» зимой заключил с «Йорк Юнайтед» двухлетнее соглашение, с опцией продления со стороны клуба.

Войцеховский родился во Львове, играл за академию донецкого «Шахтера».

ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил первый гол в канадской Премьер-лиге