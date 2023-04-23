Другие новости23 апреля 2023, 20:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 20:43
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ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил первый гол в Канадской Премьер-лиге
Уроженец Львова Маркиян Войцеховский выступает за команду «Йорк Юнайтед»
23 апреля 2023, 20:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 20:43
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19-летний полузащитник Маркиян Войцеховский забил первый гол за «Йорк Юнайтед» в Канадской Премьер-лиге.
Хавбек отличился (при счете 0:2) в матче против «Ванкувера», однако его команда проиграла (1:2).
Воспитанник «Шахтера» зимой заключил с «Йорк Юнайтед» двухлетнее соглашение, с опцией продления со стороны клуба.
Войцеховский родился во Львове, играл за академию донецкого «Шахтера».
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил первый гол в канадской Премьер-лиге
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