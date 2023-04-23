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23 апреля 2023, 20:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 20:43
503
0

ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил первый гол в Канадской Премьер-лиге

Уроженец Львова Маркиян Войцеховский выступает за команду «Йорк Юнайтед»

23 апреля 2023, 20:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 20:43
503
0
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил первый гол в Канадской Премьер-лиге
Twitter. Маркиян Войцеховский

19-летний полузащитник Маркиян Войцеховский забил первый гол за «Йорк Юнайтед» в Канадской Премьер-лиге.

Хавбек отличился (при счете 0:2) в матче против «Ванкувера», однако его команда проиграла (1:2).

Воспитанник «Шахтера» зимой заключил с «Йорк Юнайтед» двухлетнее соглашение, с опцией продления со стороны клуба.

Войцеховский родился во Львове, играл за академию донецкого «Шахтера».

ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил первый гол в канадской Премьер-лиге

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Шахтер Донецк Маркиян Войцеховский Канадская Премьер-лига Йорк Юнайтед видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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