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Чемпионат Франции
Аяччо
23.04.2023 16:00 – FT 0 : 0
Брест
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Франция
23 апреля 2023, 20:13 | Обновлено 23 апреля 2023, 20:31
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0

Лига 1. Победа Монпелье в меньшинстве, очередной выигрыш Клермона

В чемпионате Франции завершились 5 матчей 32-го тура

23 апреля 2023, 20:13 | Обновлено 23 апреля 2023, 20:31
63
0
Лига 1. Победа Монпелье в меньшинстве, очередной выигрыш Клермона
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 апреля, во французской Лиге 1 состоялись пять встреч 32-го тура.

«Монпелье» в родных стенах обыграл «Ренн», хотя с 53-й минуты играл вдесятером, а победный гол забил на 84-й минуте. 1:0.

«Клермон» нанес визит «Ницце» и одержал победу – 1:0. Это четвертый кряду выигрыш «всадников».

В других поединках «Аяччо» и «Брест», а также «Нант» и «Труа» разошлись без победителя – 0:0 и 2:2 соответственно; «Тулуза» в гостях обыграла «Лорьян» – 1:0.

Чемпионат Франции. 32-й тур

«Аяччо» – «Брест» – 0:0

Удален Тузгар, 66 («Аяччо»).

«Лорьян» – «Тулуза» – 0:1

Гол: Абухлаль, 68 (0:1).

«Нант» – «Труа» – 2:2

Голы: Паллуа, 25 (1:0). Бальде, 64 пенальти (1:1). Одоберт, 90+1 (0:1). Гуссанд, 90+5 (2:2).

«Ницца» – «Клермон» – 1:2

Голы: Мухаммед Чам, 37 (0:1). Лаборд, 41 (1:1). Хауи, 83 (1:2).

«Монпелье» – «Ренн» – 1:0

Гол: Мавидиди, 84 (1:0).

Удален Саванье, 53 («Монпелье»).

События матча

66’
Йоанн Тузгар (Аяччо) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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