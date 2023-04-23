Лига 1. Победа Монпелье в меньшинстве, очередной выигрыш Клермона
В чемпионате Франции завершились 5 матчей 32-го тура
В воскресенье, 23 апреля, во французской Лиге 1 состоялись пять встреч 32-го тура.
«Монпелье» в родных стенах обыграл «Ренн», хотя с 53-й минуты играл вдесятером, а победный гол забил на 84-й минуте. 1:0.
«Клермон» нанес визит «Ницце» и одержал победу – 1:0. Это четвертый кряду выигрыш «всадников».
В других поединках «Аяччо» и «Брест», а также «Нант» и «Труа» разошлись без победителя – 0:0 и 2:2 соответственно; «Тулуза» в гостях обыграла «Лорьян» – 1:0.
Чемпионат Франции. 32-й тур
«Аяччо» – «Брест» – 0:0
Удален Тузгар, 66 («Аяччо»).
«Лорьян» – «Тулуза» – 0:1
Гол: Абухлаль, 68 (0:1).
«Нант» – «Труа» – 2:2
Голы: Паллуа, 25 (1:0). Бальде, 64 пенальти (1:1). Одоберт, 90+1 (0:1). Гуссанд, 90+5 (2:2).
«Ницца» – «Клермон» – 1:2
Голы: Мухаммед Чам, 37 (0:1). Лаборд, 41 (1:1). Хауи, 83 (1:2).
«Монпелье» – «Ренн» – 1:0
Гол: Мавидиди, 84 (1:0).
Удален Саванье, 53 («Монпелье»).
События матча
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