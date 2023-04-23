В воскресенье, 23 апреля, в матче 31-го тура итальянской Серии А «Монца» на своем поле сошлась с «Фионрентиной».

Уже на 13-й минуте «фиалки» вели в счете 2:0, но победить так и не смогли. Еще до перерыва «Монца» счет сравняла, а в середине второго тайма забила и победный гол. 3:2.

В другом матче «Удинезе» дома добился разгромной победы над «Кремонезе» – 3:0.

В турнирной таблице сезона «Монца» занимает 12-е место (41 очко), у «Фиорентины» 10-я позиция (42 пункта), «Удинезе» идет на 9-м месте (также 42 очка), а «Кремонезе» на 19-й позиции (19 пунктов).

Чемпионат Италии. 31-й тур

«Монца» – «Фиорентина» – 3:2

Голы: Куаме, 8 (0:1). Сапонара, 13 (0:2). Бираги, 26 автогол (1:2). Дани Мота, 43 (2:2). Пессина, 59 пенальти (3:2).

«Удинезе» – «Кремонезе» – 3:0

Голы: Самарджич, 2 (1:0). Перес, 27 (2:0). Саксесс, 36 (3:0).