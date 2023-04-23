Вернидуб потерпел юбилейное фиаско в УПЛ
Подопечные по «Кривбассу» огорчили специалиста
В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги криворожский «Кривбасс» принял на своем поле «Черноморец» из Одессы.
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу одесского коллектива.
Для главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба это поражение стало 80-м в УПЛ в тренерской карьере. Напомним, 57-летний специалист ранее возглавлял запорожский «Металлург» и «Зарю» из Луганска.
«Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея 28 очков. 29 апреля криворожская команда сыграет с «Александрией».
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