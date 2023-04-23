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Чемпионат Франции
Реймс
23.04.2023 14:00 – FT 0 : 2
Страсбург
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Франция
23 апреля 2023, 17:13 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:19
92
0

Cправились без Соболя. Страсбург одержал важную победу над Реймсом

Команда украинца продолжает борьбу за сохранение места в Лиге 1

23 апреля 2023, 17:13 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:19
92
0
Cправились без Соболя. Страсбург одержал важную победу над Реймсом
ФК Страсбург

В воскресенье, 23 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на выезде играл с клубом «Реймс» и добился победы со счетом 2:0.

Оба гола в исполнении сенегальского нападающего Хабиба Диалло состоялись до перерыва.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь поединок пропустил, так как находится с травмой в клубном лазарете.

Победив, «Страсбург» набрал 32 очка и занимает в таблице французского чемпионата 15-е место, которое позволяет продлить прописку в лиге на будущий сезон.

Чемпионат Франции. 32-й тур

«Реймс» – «Страсбург» – 0:2

Голы: Диалло, 1 (0:1). Диалло, 37 (0:2).

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Страсбург).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Страсбург).
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Лига 1 Реймс Страсбург Эдуард Соболь видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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