В воскресенье, 23 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на выезде играл с клубом «Реймс» и добился победы со счетом 2:0.

Оба гола в исполнении сенегальского нападающего Хабиба Диалло состоялись до перерыва.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь поединок пропустил, так как находится с травмой в клубном лазарете.

Победив, «Страсбург» набрал 32 очка и занимает в таблице французского чемпионата 15-е место, которое позволяет продлить прописку в лиге на будущий сезон.

Чемпионат Франции. 32-й тур

«Реймс» – «Страсбург» – 0:2

Голы: Диалло, 1 (0:1). Диалло, 37 (0:2).