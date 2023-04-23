Cправились без Соболя. Страсбург одержал важную победу над Реймсом
Команда украинца продолжает борьбу за сохранение места в Лиге 1
В воскресенье, 23 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на выезде играл с клубом «Реймс» и добился победы со счетом 2:0.
Оба гола в исполнении сенегальского нападающего Хабиба Диалло состоялись до перерыва.
Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь поединок пропустил, так как находится с травмой в клубном лазарете.
Победив, «Страсбург» набрал 32 очка и занимает в таблице французского чемпионата 15-е место, которое позволяет продлить прописку в лиге на будущий сезон.
Чемпионат Франции. 32-й тур
«Реймс» – «Страсбург» – 0:2
Голы: Диалло, 1 (0:1). Диалло, 37 (0:2).
🏁 C'est fini !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 23, 2023
Grosse prestation collective de la part de nos Strasbourgeois pour décrocher cette victoire importante !
On continue ainsi !#SDRRCSA (0-2) pic.twitter.com/0OUducLgbS
События матча
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