Рияд МАРЕЗ: «Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Хет-трик – это очень здорово, но самое главное, что нам удалось выйти в финал после двух-трех лет подряд, когда мы доходили до полуфинала и проигрывали. Сегодня мы хотели обязательно показать хорошую игру и выйти в финал.

Это очень много значит. Каждый сезон, обладая таким составом и таким тренером, мы очень хотим пройти как можно дальше в каждом турнире. Выйти в финал Кубка в этой стране – потрясающий результат. Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и следующей игре с «Арсеналом», - сказал Марез.