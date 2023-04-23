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Лига чемпионов
23 апреля 2023, 16:52 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:58
216
0

Рияд МАРЕЗ: «Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате»

Хавбек «Манчестер Сити» – о выходе в финал Кубка Англии

23 апреля 2023, 16:52 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:58
216
0
Рияд МАРЕЗ: «Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Хет-трик – это очень здорово, но самое главное, что нам удалось выйти в финал после двух-трех лет подряд, когда мы доходили до полуфинала и проигрывали. Сегодня мы хотели обязательно показать хорошую игру и выйти в финал.

Это очень много значит. Каждый сезон, обладая таким составом и таким тренером, мы очень хотим пройти как можно дальше в каждом турнире. Выйти в финал Кубка в этой стране – потрясающий результат. Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и следующей игре с «Арсеналом», - сказал Марез.

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Рияд Марез Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Кубок Англии по футболу
Источник ITV.com
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