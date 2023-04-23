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Чемпионат Италии
Эмполи
23.04.2023 13:30 – FT 0 : 3
Интер Милан
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Италия
23 апреля 2023, 16:08 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:13
68
0

Прервали неудачную серию. Интер на выезде разгромил Эмполи

«Нерадзурри» впервые за шесть туров взяли три очка в Серии А

23 апреля 2023, 16:08 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:13
68
0
Прервали неудачную серию. Интер на выезде разгромил Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде разгромил «Эмполи» со счетом 3:0.

Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку, еще один забитый мяч в активе Лаутаро Мартинеса. До того «нерадзурри» не побеждали на протяжении пяти туров.

Чемпионат Италии, 31-й тур

«Эмполи» – «Интер» – 0:3
Голы: Лукаку, 48 (0:1). Лукаку, 76 (0:2). Мартинес, 88 (0:3).

«Интер» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. У «Эмполи» 15-я позиция и 32 балла.

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Интер Милан Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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