Прервали неудачную серию. Интер на выезде разгромил Эмполи

В матче 31-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде разгромил «Эмполи» со счетом 3:0.

Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку, еще один забитый мяч в активе Лаутаро Мартинеса. До того «нерадзурри» не побеждали на протяжении пяти туров.

Чемпионат Италии, 31-й тур

«Эмполи» – «Интер» – 0:3

Голы: Лукаку, 48 (0:1). Лукаку, 76 (0:2). Мартинес, 88 (0:3).

«Интер» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. У «Эмполи» 15-я позиция и 32 балла.