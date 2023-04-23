Прервали неудачную серию. Интер на выезде разгромил Эмполи
«Нерадзурри» впервые за шесть туров взяли три очка в Серии А
В матче 31-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде разгромил «Эмполи» со счетом 3:0.
Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку, еще один забитый мяч в активе Лаутаро Мартинеса. До того «нерадзурри» не побеждали на протяжении пяти туров.
Чемпионат Италии, 31-й тур
«Эмполи» – «Интер» – 0:3
Голы: Лукаку, 48 (0:1). Лукаку, 76 (0:2). Мартинес, 88 (0:3).
«Интер» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. У «Эмполи» 15-я позиция и 32 балла.
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