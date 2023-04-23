ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» принимает «Металлист 1925».

На 84-й минуте встречи защитник гостей Дмитрий Капинус забил второй мяч в ворота «Львова».

Для 19-летнего Капинуса это дебютный гол в украинской Премьер-лиге.