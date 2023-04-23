Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:16
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ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
19-летний защитник «Металлиста 1925» отличился в воротах «Львова»
23 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:16
428
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В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» принимает «Металлист 1925».
На 84-й минуте встречи защитник гостей Дмитрий Капинус забил второй мяч в ворота «Львова».
Для 19-летнего Капинуса это дебютный гол в украинской Премьер-лиге.
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