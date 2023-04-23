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  4. ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:16
428
0

ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ

19-летний защитник «Металлиста 1925» отличился в воротах «Львова»

23 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:16
428
0
ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
ФК Металлист 1925. Дмитрий Капинус

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» принимает «Металлист 1925».

На 84-й минуте встречи защитник гостей Дмитрий Капинус забил второй мяч в ворота «Львова».

Для 19-летнего Капинуса это дебютный гол в украинской Премьер-лиге.

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Львов - Металлист 1925 Дмитрий Капинус
Источник Sport.ua
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