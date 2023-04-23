Ваншельбойм проиграл в финале 25-тысячника ITF в Хорватии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 ATP) остановился в шаге от титула на грунтовом 25-тысячнике ITF в Хорватии.

В финале украинец, посеянный под шестым номером, проиграл восьмому сеяному Дуйе Айдуковичу из Хорватии (№440 ATP).

Сплит. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Дуйе Айдукович (Хорватия) – 3:6, 4:6

Для Эрика это был второй матч за титул в сезоне. В марте он проиграл в финале в Лакхнау.