ITF23 апреля 2023, 13:52 |
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Ваншельбойм проиграл в финале 25-тысячника ITF в Хорватии
Эрик не смог выиграть первый титул в сезоне
23 апреля 2023, 13:52 |
97
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 ATP) остановился в шаге от титула на грунтовом 25-тысячнике ITF в Хорватии.
В финале украинец, посеянный под шестым номером, проиграл восьмому сеяному Дуйе Айдуковичу из Хорватии (№440 ATP).
Сплит. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Дуйе Айдукович (Хорватия) – 3:6, 4:6
Для Эрика это был второй матч за титул в сезоне. В марте он проиграл в финале в Лакхнау.
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