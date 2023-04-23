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  4. ХАЦКЕВИЧ: «Не увидел у Супряги стремления и желания совершенствоваться»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 13:32 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:39
781
3

ХАЦКЕВИЧ: «Не увидел у Супряги стремления и желания совершенствоваться»

Специалист жестко высказался о регрессе форварда «Динамо»

23 апреля 2023, 13:32 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:39
781
3
ХАЦКЕВИЧ: «Не увидел у Супряги стремления и желания совершенствоваться»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о некогда талантливом форварде столичного гранда Владиславе Супряге.

«Что происходит с Супрягой? На этот вопрос в первую очередь должен ответить Влад. Его агенты в него верят.

Я в него тоже верил, когда он только пришел в «Динамо», но не увидел стремления и желания совершенствоваться.

Я ему тогда сказал: «Влад, только через кропотливую работу ты можешь достичь результата». Но почему он остановился и у него пошел регресс, нужно спрашивать у самого Супряги и его агента Пироженко», - сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне за «Динамо» Супряга не провел ни одного матча. Его контракт с киевлянами действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

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Александр Хацкевич Владислав Супряга Динамо Киев
Источник FanDay
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Gargantua
надо отпускать свободным агентом
зафиксировать убытки, так сказать
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+1
Анатолій Чорнобук
180 тисяч гривень він коштує. І ні копійкою більше
Ответить
+1
fitnes_sports066
Так зачем его держали 6 мариновали парня
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-1
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