ХАЦКЕВИЧ: «Не увидел у Супряги стремления и желания совершенствоваться»
Специалист жестко высказался о регрессе форварда «Динамо»
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о некогда талантливом форварде столичного гранда Владиславе Супряге.
«Что происходит с Супрягой? На этот вопрос в первую очередь должен ответить Влад. Его агенты в него верят.
Я в него тоже верил, когда он только пришел в «Динамо», но не увидел стремления и желания совершенствоваться.
Я ему тогда сказал: «Влад, только через кропотливую работу ты можешь достичь результата». Но почему он остановился и у него пошел регресс, нужно спрашивать у самого Супряги и его агента Пироженко», - сказал Хацкевич.
В нынешнем сезоне за «Динамо» Супряга не провел ни одного матча. Его контракт с киевлянами действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.
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