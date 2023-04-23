ХАЦКЕВИЧ: «Не увидел у Супряги стремления и желания совершенствоваться»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о некогда талантливом форварде столичного гранда Владиславе Супряге.

«Что происходит с Супрягой? На этот вопрос в первую очередь должен ответить Влад. Его агенты в него верят.

Я в него тоже верил, когда он только пришел в «Динамо», но не увидел стремления и желания совершенствоваться.

Я ему тогда сказал: «Влад, только через кропотливую работу ты можешь достичь результата». Но почему он остановился и у него пошел регресс, нужно спрашивать у самого Супряги и его агента Пироженко», - сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне за «Динамо» Супряга не провел ни одного матча. Его контракт с киевлянами действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.