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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супряга снизил к себе требования»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 15:21 |
506
1

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супряга снизил к себе требования»

Экс-игрок сборной Украины – о форварде «Динамо» Киев

21 апреля 2023, 15:21 |
506
1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супряга снизил к себе требования»
ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал глубокий спад в карьере форварда «Динамо» Киев Владислава Супряги:

«Я не знаю, что происходит с Супрягой, наверное, он снизил к себе требования. Влад остановился в развитии. Все было в его руках – аренда в «Сампдории», классный чемпионат, но не пошло. Вернулся в «Динамо» и снова пропал.

Беседин всегда брал своей спортивной наглостью и самоотдачей, хотя он не самый техничный игрок, а у Супряги этого нет. Если что-то не получается, то он пропадает. Думаю, Супряга против «Шахтера» точно играть не будет. На острие атаки выйдет Ванат».

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Артем Федецкий Владислав Супряга Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Remark
Какие там требования?) Это его уровень. Просто в какой-то короткий период пыл на пике своей волны. 
П. С. Ну и про Беседина конечно понравилось))) Оказывается у него есть спортивная наглость)))
Два бездарных футболиста, которые не достойны носить футболки с логотипом Динамо! 
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