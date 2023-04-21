Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супряга снизил к себе требования»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал глубокий спад в карьере форварда «Динамо» Киев Владислава Супряги:

«Я не знаю, что происходит с Супрягой, наверное, он снизил к себе требования. Влад остановился в развитии. Все было в его руках – аренда в «Сампдории», классный чемпионат, но не пошло. Вернулся в «Динамо» и снова пропал.

Беседин всегда брал своей спортивной наглостью и самоотдачей, хотя он не самый техничный игрок, а у Супряги этого нет. Если что-то не получается, то он пропадает. Думаю, Супряга против «Шахтера» точно играть не будет. На острие атаки выйдет Ванат».