Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супряга снизил к себе требования»
Экс-игрок сборной Украины – о форварде «Динамо» Киев
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал глубокий спад в карьере форварда «Динамо» Киев Владислава Супряги:
«Я не знаю, что происходит с Супрягой, наверное, он снизил к себе требования. Влад остановился в развитии. Все было в его руках – аренда в «Сампдории», классный чемпионат, но не пошло. Вернулся в «Динамо» и снова пропал.
Беседин всегда брал своей спортивной наглостью и самоотдачей, хотя он не самый техничный игрок, а у Супряги этого нет. Если что-то не получается, то он пропадает. Думаю, Супряга против «Шахтера» точно играть не будет. На острие атаки выйдет Ванат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист – о предстоящем всеукраинском дерби
Бывший звездный боксер уверен, что это Сауль Альварес
П. С. Ну и про Беседина конечно понравилось))) Оказывается у него есть спортивная наглость)))
Два бездарных футболиста, которые не достойны носить футболки с логотипом Динамо!