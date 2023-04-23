Олейникова выиграла первый титул в сезоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№711 WTA) стала победительницей грунтового турнира ITF W15 в Тельде (Испания).

В матче за титул Олейникова в двух сетах переиграла Клаудию Бубелите (№682 WTA) из Литвы.

Тельде. Финал

Александра Олейникова (Украина, 5) – Клаудия Бубелите (Литва, 6) – 6:3, 6:1

Отметим, что это был второй финал для Александры в текущем сезоне. На прошлой неделе в Тельде она стала финалисткой турнира аналогичной категории.