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ITF
23 апреля 2023, 13:25 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:26
275
1

Олейникова выиграла первый титул в сезоне

Александра стала лучшей на турнире ITF в Испании

23 апреля 2023, 13:25 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:26
275
1
Олейникова выиграла первый титул в сезоне
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№711 WTA) стала победительницей грунтового турнира ITF W15 в Тельде (Испания).

В матче за титул Олейникова в двух сетах переиграла Клаудию Бубелите (№682 WTA) из Литвы.

Тельде. Финал
Александра Олейникова (Украина, 5) – Клаудия Бубелите (Литва, 6) – 6:3, 6:1

Отметим, что это был второй финал для Александры в текущем сезоне. На прошлой неделе в Тельде она стала финалисткой турнира аналогичной категории.

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Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF в Испании
Александра Олейникова Клаудия Бубелите ITF Тельде
Источник Sport.ua
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