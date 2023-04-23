ITF23 апреля 2023, 13:25 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:26
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Олейникова выиграла первый титул в сезоне
Александра стала лучшей на турнире ITF в Испании
23 апреля 2023, 13:25 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:26
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№711 WTA) стала победительницей грунтового турнира ITF W15 в Тельде (Испания).
В матче за титул Олейникова в двух сетах переиграла Клаудию Бубелите (№682 WTA) из Литвы.
Тельде. Финал
Александра Олейникова (Украина, 5) – Клаудия Бубелите (Литва, 6) – 6:3, 6:1
Отметим, что это был второй финал для Александры в текущем сезоне. На прошлой неделе в Тельде она стала финалисткой турнира аналогичной категории.
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