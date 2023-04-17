Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF в Испании

Украинская теннисистка Александра Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Испании.

В матче за титул на соревнованиях в Тельде украинка уступила уступила итальянской теннисистке Лауре Майр.

Тельде. Финал

Александра Олейникова (Украина) – Лаура Майр (Италия) – 5:7, 2:6

Отметим, что Олейникова впервые с ноября прошлого года сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее Александра выиграла три таких титула.