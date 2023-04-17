ITF17 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:51
167
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Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF в Испании
Александра не смогла выиграть финальную встречу
17 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:51
167
0
Украинская теннисистка Александра Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Испании.
В матче за титул на соревнованиях в Тельде украинка уступила уступила итальянской теннисистке Лауре Майр.
Тельде. Финал
Александра Олейникова (Украина) – Лаура Майр (Италия) – 5:7, 2:6
Отметим, что Олейникова впервые с ноября прошлого года сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее Александра выиграла три таких титула.
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