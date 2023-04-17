Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF в Испании
ITF
17 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:51
167
0

Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF в Испании

Александра не смогла выиграть финальную встречу

17 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:51
167
0
Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF в Испании
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Испании.

В матче за титул на соревнованиях в Тельде украинка уступила уступила итальянской теннисистке Лауре Майр.

Тельде. Финал
Александра Олейникова (Украина) – Лаура Майр (Италия) – 5:7, 2:6

Отметим, что Олейникова впервые с ноября прошлого года сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее Александра выиграла три таких титула.

По теме:
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Присутствие россиян на турнирах – это триггер»
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Возмущает, когда россиянки предлагают сыграть пару»
Александра Олейникова Лаура Майр ITF Тельде
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Зимние виды | 17 апреля 2023, 10:30 8
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»

Олимпийская чемпионка – о действиях Министерства молодежи и спорта Украины

Бывший сотрудник Федерации тенниса Украины погиб на войне
Теннис | 17 апреля 2023, 02:02 1
Бывший сотрудник Федерации тенниса Украины погиб на войне
Бывший сотрудник Федерации тенниса Украины погиб на войне

Денис Завгородний отдал свою жизнь за будущее свободной Украины

Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Футбол | 16.04.2023, 17:56
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Бокс | 16.04.2023, 12:19
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Футбол | 16.04.2023, 15:29
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 6
Футбол
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 9
Теннис
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
15.04.2023, 18:45 7
Футбол
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
15.04.2023, 19:15 1
Война
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности