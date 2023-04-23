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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Степаненко бенефис: и забил, и привез»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 12:54 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:55
502
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Степаненко бенефис: и забил, и привез»

Специалист – о ничьей «Динамо» с «Шахтером»

23 апреля 2023, 12:54 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:55
502
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Степаненко бенефис: и забил, и привез»
ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью команды Мирчи Луческу с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«У Степаненко бенефис: и забил, и привез. Куда ты фолишь, у тебя полкоманды в защите. Необязательный фол. Как всегда, с моментами беда. Ощущение было, кто больше ошибется и у кого будет больше брака. Что «Динамо», что «Шахтер» – лидеры так не должны играть. «Шахтер» вообще непонятно во что играл пешком.

И судья наошибался, и «Шахтер» желтых наполучал. Вроде как более техничные игроки… В общем впечатления не очень от этой игры», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Тарас Степаненко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Источник Леоненко PROSPORT
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Перець
Динамо все рівно трошечки грало краще,а Шахтар ну такое
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