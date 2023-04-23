Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Степаненко бенефис: и забил, и привез»

Бывший форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью команды Мирчи Луческу с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«У Степаненко бенефис: и забил, и привез. Куда ты фолишь, у тебя полкоманды в защите. Необязательный фол. Как всегда, с моментами беда. Ощущение было, кто больше ошибется и у кого будет больше брака. Что «Динамо», что «Шахтер» – лидеры так не должны играть. «Шахтер» вообще непонятно во что играл пешком.

И судья наошибался, и «Шахтер» желтых наполучал. Вроде как более техничные игроки… В общем впечатления не очень от этой игры», - сказал Леоненко.