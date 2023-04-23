Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
Германия
23 апреля 2023, 12:16 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:22
606
5

Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»

Наставник «Баварии» – о поражении от «Майнца»

23 апреля 2023, 12:16 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:22
606
5
Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
ФК Бавария. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

«И снова я сижу здесь и говорю: не ожидал подобного. Очевидно, мы не в состоянии играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. И нам не хватает энергии для того, чтобы справиться с неудачами.

Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», - сказал Тухель.

Отметим, что для Томаса Тухеля это поражение стало третьим в семи матчах во главе «Баварии».

По теме:
Майнц – Бавария – 3:1. Фиаско Тухеля за 25 минут. Видео голов и обзор матча
Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария выглядит так, будто уже сыграла 70 матчей в сезоне»
Боруссия уже впереди. Дортмунд обошел Баварию в битве за титул
Томас Тухель Бавария Майнц Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Kicker
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Футбол | 23 апреля 2023, 10:28 9
Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето

Трабзонспор намерен вернуться к варианту с украинским форвардом

ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
Бокс | 23 апреля 2023, 00:10 6
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать

Поединок в Польше завершился досрочно уже в третьем раунде

ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
Бокс | 23.04.2023, 08:00
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.04.2023, 19:44
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
Футбол | 23.04.2023, 10:14
ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Хоча тут все набагато простіше і складніше водночас. Відійшов Левандовський, і відвалилася перша цеглина, тієї Баварії яка вигравала багато чого в останні сезони. А прийшов Мане, не кращий варіант на заміну поляку, а акцент на півзахист себе не дуже виходить виправдовує. І ще цей Мане доклався до відходу самого Нагельсмана, і це тільки був початок.
Ответить
+1
antt
Я так розумію, це якийсь тихий саботаж нового тренера. Після програшів - першого в ЛЧ, та й невиходу в плейоф дальше - в бундеслізі так точно. Або гравці просто показують що не треба було так поступати з тренером хай атмосфера також була непростою. Але все при ньом у було в топі - в ЛЧ, в бундеслізі, в кубку. Або Баварія просто вирішила що та для чого нам цей сезон, почнемо новий з чистого листа. Разом з ним - також можна із новим керівництвом, яке цей процес запустило!
Ответить
+1
Nick.Grabowski
Якщо чемпіонат виграє Борусія Д, то це піде на користь усім в Німеччині:
- Баварія зробить ревізію власного складу та процесів;
- Борусія отримає винагороду за власну наполегливу працю;
- інші клуби в Бундеслізі побачать, що реально конкурувати та перемагати в чемпіонаті Баварію.
Якість та рівень бундесліги зростатиме. 
Якщо провінційний Майнц виграє в Баварії в 3-1 ... то Бундесліга загалом в чудовій формі.  
Зараз в зоні вильоту в Німеччині багаті та розвинені клуби Шальке, Штутгарт, Герта, які раніше були чемпіонами та призерами. Це вказує на дуже високий рівень ліги та рівень конкуренції. 
Ответить
+1
oleg_d_76
Вот это поменяли тренера   ;😁
Ответить
+1
Перець
Щось тухляш суєту наводить
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
21.04.2023, 17:57 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
21.04.2023, 13:11 10
Бокс
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 8
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 11
Футбол
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
23.04.2023, 06:50 11
Бокс
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
22.04.2023, 18:56 139
Футбол
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности