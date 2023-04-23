Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

«И снова я сижу здесь и говорю: не ожидал подобного. Очевидно, мы не в состоянии играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. И нам не хватает энергии для того, чтобы справиться с неудачами.

Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», - сказал Тухель.

Отметим, что для Томаса Тухеля это поражение стало третьим в семи матчах во главе «Баварии».