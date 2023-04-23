Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
Наставник «Баварии» – о поражении от «Майнца»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.
«И снова я сижу здесь и говорю: не ожидал подобного. Очевидно, мы не в состоянии играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. И нам не хватает энергии для того, чтобы справиться с неудачами.
Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», - сказал Тухель.
Отметим, что для Томаса Тухеля это поражение стало третьим в семи матчах во главе «Баварии».
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- інші клуби в Бундеслізі побачать, що реально конкурувати та перемагати в чемпіонаті Баварію.
Якість та рівень бундесліги зростатиме.
Якщо провінційний Майнц виграє в Баварії в 3-1 ... то Бундесліга загалом в чудовій формі.
Зараз в зоні вильоту в Німеччині багаті та розвинені клуби Шальке, Штутгарт, Герта, які раніше були чемпіонами та призерами. Це вказує на дуже високий рівень ліги та рівень конкуренції.