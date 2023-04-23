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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 11:57 | Обновлено 23 апреля 2023, 11:58
57
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мнение Луческу нужно уважать, он опытный тренер»

Специалист – о ничьей «Динамо» с «Шахтером»

23 апреля 2023, 11:57 | Обновлено 23 апреля 2023, 11:58
57
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мнение Луческу нужно уважать, он опытный тренер»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич и Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал ничью команды Мирчи Луческу с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– «Динамо» немного больше владело мячом. Это была домашняя игра киевлян и, понятно, что они хотели владеть инициативой. Однако моменты «Динамо» было тяжело создавать, как и на протяжении долгого времени. То же самое можно сказать и об игре «Шахтера». В этом матче игра больше шла в середине поля, поэтому ярких эпизодов не было.

– По составам вас чем-то удивили Луческу и Йовичевич?
– Йовичевич раньше говорил, что у него есть проблемы с фланговыми игроками, но умело использует футболистов, которые есть в наличии. Он не привязывается к какой-то одной схеме.

У «Динамо» в прошлом матче играл Дубинчак, сегодня – Вивчаренко. Луческу часто меняет фланговых защитников. Он объяснял, почему он это делает – кто-то готов, кому-то еще надо подтянуть кондиции. Мнение Луческу нужно уважать, он опытный тренер. Поэтому сюрпризов в этом матче для меня не было.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Шахтер Мирча Луческу Игор Йовичевич
Источник FanDay
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