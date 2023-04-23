Арбитр Александр Омельченко повторил рекорд УПЛ

В матче между «Ворсклой» и «Металлистом» (3:2) четвертый раз в истории чемпионатов Украины было пробито четыре пенальти. Три одиннадцатиметровых арбитр встречи Александр Омельченко назначил в ворота гостей и один - в ворота хозяев. У полтавчан все три удара с «точки» исполнил Таулянт Сефери.

Но стать автором первого пенальтийского хет-трика в УПЛ ему не удалось: одну из дуэлей один на один выиграл голкипер харьковчан Даниил Ермолов. К слову, все три пенальти ранее удалось реализовать только «Ворскле» в матче с винницкой «Нивой» в ноябре 1996 года и «Шахтеру» во встрече с «Карпатами» в октябре 2009-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, пробивавшие три и более пенальти в матче в чемпионатах Украины