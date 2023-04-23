Арбитр Александр Омельченко повторил рекорд УПЛ
В матче «Ворскла» – «Металлист» арбитр из Славянска назначил 4 пенальти
В матче между «Ворсклой» и «Металлистом» (3:2) четвертый раз в истории чемпионатов Украины было пробито четыре пенальти. Три одиннадцатиметровых арбитр встречи Александр Омельченко назначил в ворота гостей и один - в ворота хозяев. У полтавчан все три удара с «точки» исполнил Таулянт Сефери.
Но стать автором первого пенальтийского хет-трика в УПЛ ему не удалось: одну из дуэлей один на один выиграл голкипер харьковчан Даниил Ермолов. К слову, все три пенальти ранее удалось реализовать только «Ворскле» в матче с винницкой «Нивой» в ноябре 1996 года и «Шахтеру» во встрече с «Карпатами» в октябре 2009-го.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, пробивавшие три и более пенальти в матче в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Удары
|
Голы
|
Счет
|
Арбитр
|
29.11.2015
|
Волынь
|
Металлург З (д)
|
4
|
3
|
9:1
|
Головков
|
03.11.1996
|
Ворскла
|
Нива В (д)
|
3
|
3
|
3:0
|
Горожанкин
|
18.10.2009
|
Шахтер
|
Карпаты (д)
|
3
|
3
|
5:1
|
Ищенко
|
06.06.1992
|
Черноморец
|
Эвис (д)
|
3
|
2
|
2:1
|
Бавыкин
|
26.10.2007
|
Черноморец
|
Карпаты (д)
|
3
|
2
|
4:0
|
Орехов
|
15.11.2008
|
Ильичевец
|
Таврия (д)
|
3
|
2
|
3:3
|
Годулян
|
06.10.2019
|
Динамо
|
Колос (г)
|
3
|
2
|
4:0
|
Коваленко
|
22.04.2023
|
Ворскла
|
Металлист (г)
|
3
|
2
|
3:2
|
Омельченко
|
01.11.1995
|
Динамо
|
Звезда (д)
|
3
|
1
|
5:1
|
Панчик
|
21.08.2020
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
3
|
1
|
3:1
|
Пасхал
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