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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 11:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:03
441
0

Арбитр Александр Омельченко повторил рекорд УПЛ

В матче «Ворскла» – «Металлист» арбитр из Славянска назначил 4 пенальти

23 апреля 2023, 11:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:03
441
0
Арбитр Александр Омельченко повторил рекорд УПЛ
УПЛ

В матче между «Ворсклой» и «Металлистом» (3:2) четвертый раз в истории чемпионатов Украины было пробито четыре пенальти. Три одиннадцатиметровых арбитр встречи Александр Омельченко назначил в ворота гостей и один - в ворота хозяев. У полтавчан все три удара с «точки» исполнил Таулянт Сефери.

Но стать автором первого пенальтийского хет-трика в УПЛ ему не удалось: одну из дуэлей один на один выиграл голкипер харьковчан Даниил Ермолов. К слову, все три пенальти ранее удалось реализовать только «Ворскле» в матче с винницкой «Нивой» в ноябре 1996 года и «Шахтеру» во встрече с «Карпатами» в октябре 2009-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, пробивавшие три и более пенальти в матче в чемпионатах Украины

Дата

Клуб

Соперник

Удары

Голы

Счет

Арбитр

29.11.2015

Волынь

Металлург З (д)

4

3

9:1

Головков

03.11.1996

Ворскла

Нива В (д)

3

3

3:0

Горожанкин

18.10.2009

Шахтер

Карпаты (д)

3

3

5:1

Ищенко

06.06.1992

Черноморец

Эвис (д)

3

2

2:1

Бавыкин

26.10.2007

Черноморец

Карпаты (д)

3

2

4:0

Орехов

15.11.2008

Ильичевец

Таврия (д)

3

2

3:3

Годулян

06.10.2019

Динамо

Колос (г)

3

2

4:0

Коваленко

22.04.2023

Ворскла

Металлист (г)

3

2

3:2

Омельченко

01.11.1995

Динамо

Звезда (д)

3

1

5:1

Панчик

21.08.2020

Шахтер

Колос (д)

3

1

3:1

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Источник Sport.ua
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