Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Трабзонспор намерен вернуться к варианту с украинским форвардом
Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.
Интерес к футболисту возобновил «Трабзонспор», который предпринимал попытки договориться о трансфере Довбика летом минувшего года и зимой нынешнего.
После недавнего поражения от «Сивасспора» (1:4) новоиспеченный главный тренер «Трабзонспора» Ненад Бьелица провел переговоры с руководством и селекционерами клуба, на которых обсуждались варианты усиления состава на следующий сезон.
В итоге были определены три приоритетные кандидатуры. Под первым номером в шорт-листе «Трабзонспора» оказался Артем Довбик, под вторым – словенский хавбек Миха Зайц из «Фенербахче», под третьим – турецкий голкипер Эрсин Дестаноглу из «Бешикташа».
В «Трабзонспоре» рассчитывают, что договориться по Довбику на этот раз будет проще, потому как контракт форварда с «Днепром-1» действует до 31 декабря.
В нынешнем сезоне Довбик сыграл 29 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, отличившись 23 голами и 5 ассистами.
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