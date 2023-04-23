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  4. Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 10:28 |
128
0

Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето

Трабзонспор намерен вернуться к варианту с украинским форвардом

23 апреля 2023, 10:28 |
128
0
Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Интерес к футболисту возобновил «Трабзонспор», который предпринимал попытки договориться о трансфере Довбика летом минувшего года и зимой нынешнего.

После недавнего поражения от «Сивасспора» (1:4) новоиспеченный главный тренер «Трабзонспора» Ненад Бьелица провел переговоры с руководством и селекционерами клуба, на которых обсуждались варианты усиления состава на следующий сезон.

В итоге были определены три приоритетные кандидатуры. Под первым номером в шорт-листе «Трабзонспора» оказался Артем Довбик, под вторым – словенский хавбек Миха Зайц из «Фенербахче», под третьим – турецкий голкипер Эрсин Дестаноглу из «Бешикташа».

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что договориться по Довбику на этот раз будет проще, потому как контракт форварда с «Днепром-1» действует до 31 декабря.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 29 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, отличившись 23 голами и 5 ассистами.

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Артем Довбик Днепр-1 Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ Ненад Бьелица Миха Зайц Фенербахче Бешикташ Эрсин Дестаноглу
Источник Karadeniz Gazetesi
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