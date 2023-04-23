ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер

В субботу, 22 апреля, состоялись 2 матча 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Ланс» на своем поле не оставил шансов «Монако». Поединок завершился со счетом 3:0. Дублем отметился Лои Опенда.

«Лилль» под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки не смог в гостях обыграть «Осер», хотя считался явным фаворитом встречи. Итог – 1:1.

Чемпионат Франции по футболу. 32-й тур

Осер – Лилль – 1:1

Голы: Ньянг, 62 (пен.) – Дэвид, 36 (пен.)

Ланс – Монако – 3:0

Голы: Опенда, 9, 16, Томассон, 56