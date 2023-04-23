ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
22 апреля состоялись 2 матча 32-го тура чемпионата Франции
В субботу, 22 апреля, состоялись 2 матча 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Ланс» на своем поле не оставил шансов «Монако». Поединок завершился со счетом 3:0. Дублем отметился Лои Опенда.
«Лилль» под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки не смог в гостях обыграть «Осер», хотя считался явным фаворитом встречи. Итог – 1:1.
Чемпионат Франции по футболу. 32-й тур
Осер – Лилль – 1:1
Голы: Ньянг, 62 (пен.) – Дэвид, 36 (пен.)
Ланс – Монако – 3:0
Голы: Опенда, 9, 16, Томассон, 56
События матча
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