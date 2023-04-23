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Чемпионат Франции
Ланс
22.04.2023 22:00 – FT 3 : 0
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 апреля 2023, 10:14 |
67
0

ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер

22 апреля состоялись 2 матча 32-го тура чемпионата Франции

23 апреля 2023, 10:14 |
67
0
ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 апреля, состоялись 2 матча 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Ланс» на своем поле не оставил шансов «Монако». Поединок завершился со счетом 3:0. Дублем отметился Лои Опенда.

«Лилль» под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки не смог в гостях обыграть «Осер», хотя считался явным фаворитом встречи. Итог – 1:1.

Чемпионат Франции по футболу. 32-й тур

Осер – Лилль – 1:1
Голы: Ньянг, 62 (пен.) – Дэвид, 36 (пен.)

Ланс – Монако – 3:0
Голы: Опенда, 9, 16, Томассон, 56

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
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Паулу Фонсека Лои Опенда чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор Осер Лилль Ланс Монако
Источник Sport.ua
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