23.04.2023 14:30 - : -
Украина. Вторая лига23 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 23 апреля 2023, 10:10
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Нива В – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 апреля в 14:30 видеотрансляцию матча Второй лиги
23 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 23 апреля 2023, 10:10
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23 апреля проходит поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 13-й тур, 23 апреля
14:30. Нива Винница – Васт
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