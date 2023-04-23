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Чемпионат Украины
Нива Винница
23.04.2023 14:30 - : -
Васт
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Украина. Вторая лига
23 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 23 апреля 2023, 10:10
20
0

Нива В – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 апреля в 14:30 видеотрансляцию матча Второй лиги

23 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 23 апреля 2023, 10:10
20
0
Нива В – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

23 апреля проходит поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 13-й тур, 23 апреля

14:30. Нива Винница – Васт

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Источник Sport.ua
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