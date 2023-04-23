В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Горожане», замыкающие турнирную таблицу, не побеждают в чемпионате 6 игр подряд, а безвыигрышный «рекордный» сериал харьковского клуба насчитывает уже 8 матчей.

«Львов» лишь в третий раз встретится с «Металлистом 1925», а предыдущие две встречи завершались вничью. Предыдущая домашняя игра «Львова» с харьковским клубом прошла 19 сентября 2021 года и завершилась без забитых голов – 0:0. Матч первого круга текущего чемпионата был уже урожайным на голы – 2:2. В составе «металлистов» отличились Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин, у горожан – Владислав Бугай и один гол в свои ворота забил защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый.

Львов – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция