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Чемпионат Украины
Львов
23.04.2023 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 09:25 |
130
0

Львов – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 22-го тура УПЛ

23 апреля 2023, 09:25 |
130
0
Львов – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Горожане», замыкающие турнирную таблицу, не побеждают в чемпионате 6 игр подряд, а безвыигрышный «рекордный» сериал харьковского клуба насчитывает уже 8 матчей.

«Львов» лишь в третий раз встретится с «Металлистом 1925», а предыдущие две встречи завершались вничью. Предыдущая домашняя игра «Львова» с харьковским клубом прошла 19 сентября 2021 года и завершилась без забитых голов – 0:0. Матч первого круга текущего чемпионата был уже урожайным на голы – 2:2. В составе «металлистов» отличились Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин, у горожан – Владислав Бугай и один гол в свои ворота забил защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый.

Львов – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Львов Металлист 1925 Львов - Металлист 1925 смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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