В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.