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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 08:59 |
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Металлист 1925

Поединок состоится 23 апреля в 13:00 по Киеву

23 апреля 2023, 08:59 |
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Металлист 1925
УПЛ

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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