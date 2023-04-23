Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 08:59 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Металлист 1925
Поединок состоится 23 апреля в 13:00 по Киеву
23 апреля 2023, 08:59 |
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В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Металлист 1925».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
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