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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 08:41 | Обновлено 23 апреля 2023, 08:51
118
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Черноморец

Поединок состоится 23 апреля в 15:00 по Киеву

23 апреля 2023, 08:41 | Обновлено 23 апреля 2023, 08:51
118
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Кривбасс» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 8-е место. Он имеет 28 очков после 21 матча. В активе у команды 8 побед и 4 ничьи, в пассиве – 9 поражения.

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 13-й позиции. У него 20 очков после 21 матча. В 4 матчах «моряки» победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Поединок будет показывать телеканал Setanta Sports+. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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