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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 23 апреля 2023, 02:16
158
0

Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого

Ярослав Ракицкий и Невен Джурасек имеют повреждения

23 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 23 апреля 2023, 02:16
158
0
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, почему в матче 22-го тура УПЛ против «Динамо» (1:1) решил заменить защитника Ярослава Ракицкого:

«К сожалению, Ракицкий почувствовал боли в мышце и больше не мог продолжать. Жаль, потому что он действительно контролировал игру, в обороне был надежным. У него чемпионское отношение. И в построении атаки хороший разрезной пас, искал третью линию.

Джурасек также удачно вошел в поединок, но когда пошел встречный курс, темп вырос, но он почувствовал проблему с травмой, из-за которой не тренировался до последних дней, почувствовал усталость. Плюс вы знаете сами об отсутствии наших вингеров».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Невен Джурасек Ярослав Ракицкий травма
Источник ФК Шахтер Донецк
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