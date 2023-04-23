Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, почему в матче 22-го тура УПЛ против «Динамо» (1:1) решил заменить защитника Ярослава Ракицкого:

«К сожалению, Ракицкий почувствовал боли в мышце и больше не мог продолжать. Жаль, потому что он действительно контролировал игру, в обороне был надежным. У него чемпионское отношение. И в построении атаки хороший разрезной пас, искал третью линию.

Джурасек также удачно вошел в поединок, но когда пошел встречный курс, темп вырос, но он почувствовал проблему с травмой, из-за которой не тренировался до последних дней, почувствовал усталость. Плюс вы знаете сами об отсутствии наших вингеров».