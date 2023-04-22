Ворскла и Металлист обменялись юбилейными голами

Матч между «Ворсклой» и «Металлистом» ознаменовался фейерверком юбилеев. Так, полтавчане одержали 30-ю волевую победу в чемпионатах Украины. При этом бело-зеленые стали 5-й командой, преодолевшей 1000-очковый рубеж в УПЛ - 1002. Первый гол Таулянта Сефери оказался для него самого 10-м, а для желто-синих - 700-м, пропущенным в элитном дивизионе. А второй мяч албанца стал 80-м, забитым полтавчане с «точки», и 70-м, пропущенным харьковчанами с пенальти.

Не остался в долгу и «Металлист». Богдан Бойчук забил 50-й мяч харьковчан в поединках с «Ворсклой», а Юрий Романюк - 20-й в гостевых баталиях желто-синих с бело-зелеными. Причем гол Романюка оказался 100-м, пропущенным командами Виктора Скрипника в чемпионатах Украины, а мяч, забитый Бойчуком - 100-м, пропущенным «Ворсклой» с пенальти. Кроме того, сейв Даниила Ермолова довел счет пенальтийских дуэлей, выигранных голкиперами «Металлиста», до 25.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ