Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в общении с румынскими журналистами прокомментировал слухи из тамошней прессе о том, что он вскоре может возглавить бухарестский «Рапид».

«Исключено, о таком даже речи быть не может», - коротко и ясно заявил Луческу.

Также коуч «бело-синих» поддержал своего коллегу Адриана Муту, ныне занимающего пост наставника «Рапида».

«Ади — молодой тренер, и он не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах. Все тренеры проходят через такие трудные моменты, так бывает в футболе, но такие ситуации закаляют, они делают тебя сильнее. Фанаты не увольняют и не назначают тренера в команду».

«Так должно быть даже в «Рапиде», где болельщики, как известно, очень страстные. Я не знаю ситуации там, состава, я не успеваю следить за тем, что происходит в команде, я не знаю, какие игроки остались, но ясно одно – Муту должен делать свою работу, а не сдаваться», - заявил Мирча.

Отметим, что «Рапид» переживает непростые времена в своей истории. В настоящий момент 3-кратный чемпион Румынии занимает пятое место в турнирной таблице национального чемпионата.