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  4. Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 21:40 |
732
0

Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи

Ранее Мирча подтвердил, что ляжет на операцию

22 апреля 2023, 21:40 |
732
0
Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи
shakhtar.com. Мирча Луческу (справа)

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в общении с румынскими журналистами прокомментировал слухи из тамошней прессе о том, что он вскоре может возглавить бухарестский «Рапид».

«Исключено, о таком даже речи быть не может», - коротко и ясно заявил Луческу.

Также коуч «бело-синих» поддержал своего коллегу Адриана Муту, ныне занимающего пост наставника «Рапида».

«Ади — молодой тренер, и он не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах. Все тренеры проходят через такие трудные моменты, так бывает в футболе, но такие ситуации закаляют, они делают тебя сильнее. Фанаты не увольняют и не назначают тренера в команду».

«Так должно быть даже в «Рапиде», где болельщики, как известно, очень страстные. Я не знаю ситуации там, состава, я не успеваю следить за тем, что происходит в команде, я не знаю, какие игроки остались, но ясно одно – Муту должен делать свою работу, а не сдаваться», - заявил Мирча.

Отметим, что «Рапид» переживает непростые времена в своей истории. В настоящий момент 3-кратный чемпион Румынии занимает пятое место в турнирной таблице национального чемпионата.

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Мирча Луческу Рапид Бухарест Динамо Киев Адриан Муту чемпионат Румынии по футболу
Источник Gazeta Sporturilor
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