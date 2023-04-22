Николай Матвиенко провел 250-й матч в карьере

Матч с «Динамо» стал 250-м в карьере 26-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 162 встречи он отыграл за «Шахтер», 55 – за национальную сборную, 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 134 раза Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 46 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «250» Матвиенко вышел через 7 лет 243 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ