Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай Матвиенко провел 250-й матч в карьере
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 21:27 |
79
0

Николай Матвиенко провел 250-й матч в карьере

На высшем уровне защитник горняков дебютировал 22 августа 2015 года

22 апреля 2023, 21:27 |
79
0
Николай Матвиенко провел 250-й матч в карьере
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Матч с «Динамо» стал 250-м в карьере 26-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 162 встречи он отыграл за «Шахтер», 55 – за национальную сборную, 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 134 раза Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 46 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «250» Матвиенко вышел через 7 лет 243 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хороший футбол. А были бы фаны, то думали бы - Бундеслига»
Ворскла и Металлист обменялись юбилейными голами
Динамо и Шахтер провели 70-й матч между собой в УПЛ
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига цифры и факты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч
Футбол | 22 апреля 2023, 21:30 0
Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч

Украинец покинул поле без результативных действий

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Футбол | 21 апреля 2023, 23:25 17
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных

Мотивация от Александра принесла свои плоды – лондонцы отыграли 1 мяч

Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Хоккей | 22.04.2023, 22:11
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»
Футбол | 22.04.2023, 20:48
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Бокс | 22.04.2023, 12:35
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
21.04.2023, 15:32 3
Бокс
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
21.04.2023, 14:51 7
Бокс
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
21.04.2023, 09:35 1
Снукер
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
21.04.2023, 06:23 12
Футбол
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
22.04.2023, 00:04 53
Футбол
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 4
Футбол
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
21.04.2023, 21:10 10
Бокс
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности