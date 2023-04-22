Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Кривбасс
23.04.2023 15:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 20:33 | Обновлено 22 апреля 2023, 20:39
46
0

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 23 апреля в 15:00 по Киеву

22 апреля 2023, 20:33 | Обновлено 22 апреля 2023, 20:39
46
0
Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Кривбасс» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 8-е место. Он имеет 28 очков после 21 матча. В активе у команды 8 побед и 4 ничьи, в пассиве – 9 поражения.

Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 13-й позиции. У него 20 очков после 21 матча. В 4 матчах «моряки» победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Поединок будет показывать телеканал Setanta Sports+.

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»
Самба ДИАЛЛО: «Знаю, что на меня рассчитывают в Динамо»
Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
Футбол | 22 апреля 2023, 00:04 53
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ

Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном», 3:3

Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»
Футбол | 21 апреля 2023, 21:10 6
Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»
Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»

Наставник Аль-Айна – про ситуацию вокруг него и назначения тренера сборной Украины

Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Футбол | 22.04.2023, 10:47
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Футбол | 22.04.2023, 17:54
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Эвертон Миколенко сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля
Футбол | 22.04.2023, 19:01
Эвертон Миколенко сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля
Эвертон Миколенко сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
21.04.2023, 13:11 10
Бокс
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
21.04.2023, 06:23 12
Футбол
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
21.04.2023, 19:45 1
Хоккей
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
21.04.2023, 01:10 7
Футбол
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
20.04.2023, 19:50 15
Футбол
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
21.04.2023, 21:10 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности