Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 23 апреля в 15:00 по Киеву
В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Кривбасс» и «Черноморец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 8-е место. Он имеет 28 очков после 21 матча. В активе у команды 8 побед и 4 ничьи, в пассиве – 9 поражения.
Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 13-й позиции. У него 20 очков после 21 матча. В 4 матчах «моряки» победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
Поединок будет показывать телеканал Setanta Sports+.
Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном», 3:3
Наставник Аль-Айна – про ситуацию вокруг него и назначения тренера сборной Украины