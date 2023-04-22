В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Кривбасс» и «Черноморец».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 8-е место. Он имеет 28 очков после 21 матча. В активе у команды 8 побед и 4 ничьи, в пассиве – 9 поражения.

Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 13-й позиции. У него 20 очков после 21 матча. В 4 матчах «моряки» победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Поединок будет показывать телеканал Setanta Sports+.

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция