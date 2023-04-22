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  4. Юрий ВИРТ: «У Вереса вообще отсутствует ротация»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 20:08 |
351
0

Юрий ВИРТ: «У Вереса вообще отсутствует ротация»

Тренер «Вереса» – о ничьей в матче с «Минаем»

22 апреля 2023, 20:08 |
351
0
Юрий ВИРТ: «У Вереса вообще отсутствует ротация»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против «Миная» (ничья 1:1):

«Встречались две равные команды. Считаю, что ничейный счет – справедливый. Сегодня было много тактической борьбы. Мы прекрасно понимали, что поражение лишь усугубляло нашу ситуацию. Поэтому настраивались только на победу.

Могу сказать, что забитый гол не придал нам уверенности. Напротив – начались непонятные действия футболистов. Что и привело к пропущенному мячу. Снова пропускаем после элементарной атаки. Нельзя так легко позволять сопернику забивать. Итог игры – на табло.

У нас тренируется двенадцать футболистов. Ротация – вообще отсутствует. Кого могли сменить перед игрой – это Дахновского на Близниченко и Когута на Ющишина. Футболисты из U19 пока далеки от игры в основе.

Что касается замены Когута на Ющишина – могу сказать, что в весенних играх Богдан сыграл не на своем уровне. Поэтому дали шанс Вадиму. Он на уровне сыграл. За исключением одного эпизода. Кто сильнее – тот и играет в старте».

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Юрий Вирт Верес Ровно Верес - Минай Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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