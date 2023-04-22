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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет бороться до конца, впереди восемь финалов»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 19:39 |
887
8

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет бороться до конца, впереди восемь финалов»

Наставник оценил ничью с киевлянами

22 апреля 2023, 19:39 |
887
8
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет бороться до конца, впереди восемь финалов»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против «Динамо».

«Обидно, когда ведешь весь матч, а соперник в конце сравнял, имея тот удар и еще один момент. До конца еще восемь финалов. Никто не ждал, что здесь будет легко, будет прогулка. Мастерство Андриевского позволило сравнять счет, обидно. Вы видите, что во многих чемпионатах такое есть, тот же «Арсенал» в АПЛ. Возможно, такое бывает, когда ты впервые ведешь борьбу за титул».

«Отметим и плохое поле. Поле должно быть лучше, как на Арене Львов или на поле «Черноморца».

«Самый интересный чемпионат за последние годы. У нас сперва не было таких амбиций бороться за титул, но раз мы тут, то мы готовы до конца бороться. У нас тяжелый график, почти все матчи на выезде», – сказал Йовичевич.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Игор Йовичевич чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 8
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AndiM
Їх колять дуже серйозною наркотою, люди просто перетворюються на безмозгле донецьке чмо. 
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Умник
Клоун. 
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FunnyCat_____
он пьяный  интервью давал, какой матч он вел?
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Calm
А щодо «амбіцій» та сподівань - це точно… мало хто ставив щось на Шахтар… все гадали, що динамо впевнено виграє чемпіонат 
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0
Calm
Яка команда - таке і поле 
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0
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