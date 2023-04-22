Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 17:31 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:34
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Верес повторил клубный антирекорд без побед
Ровенский клуб разучился побеждать
22 апреля 2023, 17:31 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:34
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В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Ровно местный «Верес» сыграл с «Минаем» вничью 1:1.
«Верес» остался без победы в чемпионате Украины уже в 11-й игре подряд – это повторение клубного антирекорда.
В таблице УПЛ команда Юрия Вирта предварительно идет на 12-й позиции, имея 21 очко после 22-х матчей. Шанс обойти ее по итогам тура сохраняют «Черноморец» (20 пунктов) и «Рух» (19 очков).
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