Верес повторил клубный антирекорд без побед

В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Ровно местный «Верес» сыграл с «Минаем» вничью 1:1.

«Верес» остался без победы в чемпионате Украины уже в 11-й игре подряд – это повторение клубного антирекорда.

В таблице УПЛ команда Юрия Вирта предварительно идет на 12-й позиции, имея 21 очко после 22-х матчей. Шанс обойти ее по итогам тура сохраняют «Черноморец» (20 пунктов) и «Рух» (19 очков).