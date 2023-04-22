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  4. 56-летний Миура дебютировал за португальский клуб
Португалия
22 апреля 2023, 17:38 |
423
0

56-летний Миура дебютировал за португальский клуб

Ветеран провел свой первый матч за «Оливейренше»

22 апреля 2023, 17:38 |
423
0
56-летний Миура дебютировал за португальский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Казуйоси Миура

56-летний японский суперветеран Казуйоси Миура сегодня, 22 апреля, дебютировал за португальский «Оливейренше», контракт с которым подписал в декабре прошлого года.

Он вышел замену в выездном матче 29-го тура второго дивизиона чемпионата Португалии против «Академико Визеу» (победа 4:1). В возрасте 56 лет 1 месяца и 24 дней Миура вышел на замену на 90-й минуте вместо Жоната.

Нынешний сезон является уже 38-м в профессиональной карьере Миуры.

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Казу Миура чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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