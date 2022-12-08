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  4. Есть еще порох. 55-летний японский футболист продолжит карьеру в Португалии
Португалия
08 декабря 2022, 10:30 |
847
0

Есть еще порох. 55-летний японский футболист продолжит карьеру в Португалии

Казу Миура перешёл в «Оливейренс»

08 декабря 2022, 10:30 |
847
0
Есть еще порох. 55-летний японский футболист продолжит карьеру в Португалии
Twitter. Казу Миура

Нападающий японского клуба «Иокогама» Казу Миура, который выступал на правах аренды за клуб «Судзука ПГ», перешёл в клуб второго португальского дивизиона «Оливейренс».

Свой первый матч на профессиональном уровне Миура провел еще в 1986 году в «Сантосе». Он играл в клубах Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии. В 2021 году он принял участие в одном матче чемпионата Японии.

В 2020 году Миура превзошёл достижение футболиста «Вентфорет Кофу» Юкио Цучии от 2017 года. Тот сыграл в высшей лиге чемпионата Японии в возрасте 42 лет и 10 месяцев. А Миура стал первым профессиональным футболистом, который поиграл в пяти разных десятилетиях.

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Казу Миура Иокогама чемпионат Португалии по футболу
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Источник A Bola
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