Есть еще порох. 55-летний японский футболист продолжит карьеру в Португалии

Нападающий японского клуба «Иокогама» Казу Миура, который выступал на правах аренды за клуб «Судзука ПГ», перешёл в клуб второго португальского дивизиона «Оливейренс».

Свой первый матч на профессиональном уровне Миура провел еще в 1986 году в «Сантосе». Он играл в клубах Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии. В 2021 году он принял участие в одном матче чемпионата Японии.

В 2020 году Миура превзошёл достижение футболиста «Вентфорет Кофу» Юкио Цучии от 2017 года. Тот сыграл в высшей лиге чемпионата Японии в возрасте 42 лет и 10 месяцев. А Миура стал первым профессиональным футболистом, который поиграл в пяти разных десятилетиях.