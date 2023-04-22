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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
22.04.2023 12:30 – FT 1 : 1
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
22 апреля 2023, 16:20 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:52
18
0

Нива Б – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 22 апреля

22 апреля 2023, 16:20 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:52
18
0
Нива Б – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Бузовая

22 апреля проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 13-й тур, 22 апреля

12:30. Нива Бузовая – Звягель

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гаврилюк (Звягель).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Тыменко (Нива Бузовая).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Нива Бузовая Звягель
Источник Sport.ua
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