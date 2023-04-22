22.04.2023 12:30 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига22 апреля 2023, 16:20 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:52
18
0
Нива Б – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 22 апреля
22 апреля 2023, 16:20 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:52
18
0
22 апреля проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 13-й тур, 22 апреля
12:30. Нива Бузовая – Звягель
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гаврилюк (Звягель).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Тыменко (Нива Бузовая).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2023, 16:02 14
Стали известны стартовые составы команд
Футбол | 22 апреля 2023, 09:04 22
Александр получил от WhoScored оценку в 5.7 баллов
Бокс | 21.04.2023, 18:12
Футбол | 22.04.2023, 16:05
Футбол | 22.04.2023, 08:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
20.04.2023, 17:52 1
20.04.2023, 23:55 14
21.04.2023, 10:55 12
21.04.2023, 13:11 10
21.04.2023, 06:23 12
Бокс
20.04.2023, 17:15 24