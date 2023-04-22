Габриэл ЖЕЗУС: «Если хотим стать чемпионами, должны обыграть Ман Сити»

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал о том, как ничья 3:3 с «Саутгемптоном» повлияет на борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити»:

«Не хочу говорить о негативе, потому что мы очень позитивно настроены. Мы проводим потрясающий сезон. Это Премьер-лига. Здесь очень сложно. Вы соревнуетесь с такими сильными командами, как «Саутгемптон». Они приезжают к вам, стараются хорошо защищаться, а затем контратакуют. Мы пропустили ранний гол, который разрушил наш план, но я думаю, помимо этого, мы играли очень хорошо, мы чувствовали болельщиков.

Сейчас трудный момент, и нам нужно держаться вместе. Нам ещё многое предстоит сделать в этом сезоне. Ещё ничего не закончилось. Мы по-прежнему впереди на пять очков. У «Сити» две игры в запасе. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть их, вот и всё».