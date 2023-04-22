Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На руку Миколенко и Ко. Фулхэм обыграл Лидс
Чемпионат Англии
Фулхэм
22.04.2023 14:30 – FT 2 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 апреля 2023, 16:42 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:45
186
0

На руку Миколенко и Ко. Фулхэм обыграл Лидс

«Павлины» остаются внизу таблицы АПЛ

22 апреля 2023, 16:42 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:45
186
0
На руку Миколенко и Ко. Фулхэм обыграл Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 апреля, сыгран матч 32-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом».

Со счетом 2:1 победили «дачники», у которых голами отметились Уилсон и Андреас Перейра. Автором гола престижа «Лидса» стал игрок «Фулхэма» Жоау Пальинья.

В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 9-е место с 45 очками. «Лидс» идет 16-м, имея 29 пунктов. Сразу за ним располагается «Эвертон» украинского защитника Виталия Миколенко. У него 27 очков при одной игре в запасе. «Ириски» в случае победы в игре 32-го тура над «Кристал Пэлас» (начало – в 17:00) смогут обойти «Лидс».

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Фулхэм» – «Лидс» – 2:1

Голы: Уилсон, 58 (1:0). Андреас Перейра, 72 (2:0). Жоау Пальинья, 79 автогол (2:1).

По теме:
Габриэл ЖЕЗУС: «Если хотим стать чемпионами, должны обыграть Ман Сити»
Миколенко – в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Будет распродажа. Челси надо вписаться в правила ФФП
Лидс Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гарри Уилсон Жоау Пальинья
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
Футбол | 22 апреля 2023, 12:15 6
Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер

Сегодня без сюрпризов

Сергей РЕБРОВ: «У Ротаня нет опыта работы со сборной. Я предложил помощь»
Футбол | 21 апреля 2023, 21:40 8
Сергей РЕБРОВ: «У Ротаня нет опыта работы со сборной. Я предложил помощь»
Сергей РЕБРОВ: «У Ротаня нет опыта работы со сборной. Я предложил помощь»

Украинский специалист рассказал о связах с тренером сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Футбол | 21.04.2023, 23:59
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
ВИДЕО. Бойчук открыл счет в матче Ворскла – Металлист
Футбол | 22.04.2023, 13:27
ВИДЕО. Бойчук открыл счет в матче Ворскла – Металлист
ВИДЕО. Бойчук открыл счет в матче Ворскла – Металлист
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Футбол | 21.04.2023, 17:57
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
21.04.2023, 10:55 12
Футбол
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
21.04.2023, 21:10 9
Бокс
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
21.04.2023, 15:32 3
Бокс
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
21.04.2023, 01:10 7
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
22.04.2023, 09:04 22
Футбол
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
21.04.2023, 03:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности