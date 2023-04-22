На руку Миколенко и Ко. Фулхэм обыграл Лидс

В субботу, 22 апреля, сыгран матч 32-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом».

Со счетом 2:1 победили «дачники», у которых голами отметились Уилсон и Андреас Перейра. Автором гола престижа «Лидса» стал игрок «Фулхэма» Жоау Пальинья.

В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 9-е место с 45 очками. «Лидс» идет 16-м, имея 29 пунктов. Сразу за ним располагается «Эвертон» украинского защитника Виталия Миколенко. У него 27 очков при одной игре в запасе. «Ириски» в случае победы в игре 32-го тура над «Кристал Пэлас» (начало – в 17:00) смогут обойти «Лидс».

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Фулхэм» – «Лидс» – 2:1

Голы: Уилсон, 58 (1:0). Андреас Перейра, 72 (2:0). Жоау Пальинья, 79 автогол (2:1).