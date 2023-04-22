Два клуба АПЛ нацелились на лидера Милана

Два английских топ-клуба летом намерены подписать форварда «Милана» Рафаэла Леау. Речь идет о «Ливерпуле» и «Челси».

В «Ливерпуле» летом планируется масштабная перестройка, и Леау – один из тех, кто может заметно усилить атаку команды. «Челси», в свою очередь, продолжает поиски забивного форварда, и не уверен в том, стоит ли выкупать у «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш.

Также сохраняется интерес к Леау со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Ранее сообщалось о том, что «Милан» согласовал новый контракт с 23-летним португальцем.