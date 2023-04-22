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Италия
22 апреля 2023, 16:23 |
863
2

Два клуба АПЛ нацелились на лидера Милана

«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать Рафаэла Леау

22 апреля 2023, 16:23 |
863
2
Два клуба АПЛ нацелились на лидера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Два английских топ-клуба летом намерены подписать форварда «Милана» Рафаэла Леау. Речь идет о «Ливерпуле» и «Челси».

В «Ливерпуле» летом планируется масштабная перестройка, и Леау – один из тех, кто может заметно усилить атаку команды. «Челси», в свою очередь, продолжает поиски забивного форварда, и не уверен в том, стоит ли выкупать у «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш.

Также сохраняется интерес к Леау со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Ранее сообщалось о том, что «Милан» согласовал новый контракт с 23-летним португальцем.

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Рафаэл Леау Ливерпуль Милан Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Fichajes.com
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Комментарии 2
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bzzzzz
Леау конечно топище, тащит весь милан
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Умник
Мудрык крестит пальцы
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