Два клуба АПЛ нацелились на лидера Милана
«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать Рафаэла Леау
Два английских топ-клуба летом намерены подписать форварда «Милана» Рафаэла Леау. Речь идет о «Ливерпуле» и «Челси».
В «Ливерпуле» летом планируется масштабная перестройка, и Леау – один из тех, кто может заметно усилить атаку команды. «Челси», в свою очередь, продолжает поиски забивного форварда, и не уверен в том, стоит ли выкупать у «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш.
Также сохраняется интерес к Леау со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Ранее сообщалось о том, что «Милан» согласовал новый контракт с 23-летним португальцем.
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