Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 16:02 |
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Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
22 апреля 2023, 16:02 |
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Сегодня, 22 апреля «Динамо» в центральном матче 22-го тура УПЛ примет «Шахтер» Донецк. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре
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Комментарии 3
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думаю с таким центром киприотам придётся вытаскивать авоську мячей с ворот.
Очень неожиданный состав Динамо
Спорт.юа, у Вас там опечатка: Ватан Ракицкий выедет в основе.
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