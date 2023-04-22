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  4. Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 16:02 |
814
3

Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

22 апреля 2023, 16:02 |
814
3
Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 22 апреля «Динамо» в центральном матче 22-го тура УПЛ примет «Шахтер» Донецк. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер стартовые составы Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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Комментарии 3
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u6464u
думаю с таким центром киприотам придётся вытаскивать авоську мячей с ворот.
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0
Умник
Очень неожиданный состав Динамо
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0
Remark
Спорт.юа, у Вас там опечатка: Ватан Ракицкий выедет в основе.
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-4
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