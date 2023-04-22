Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе

Сегодня, 22 апреля «Динамо» в центральном матче 22-го тура УПЛ примет «Шахтер» Донецк. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре