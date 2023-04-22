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  4. Белинский вышел в финал 15-тысячника ITF в Анталье
ITF
22 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:35
170
0

Белинский вышел в финал 15-тысячника ITF в Анталье

Вячеслав будет сражаться за второй титул в сезоне

22 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:35
170
0
Белинский вышел в финал 15-тысячника ITF в Анталье
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№588 АТР) пробился в финал на грунтовом 15-тысячнике в Анталье.

В матче 1/2 финала 19-летний украинец, посеянный под седьмым номером, переиграл пятого сеяного Себастиана Гиму из Румынии (№547 АТР) .

Анталья. 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Себастиан Гима (Румыния, 5) – 7:6(3), 6:4

В матче за титул Белинский сразится против лидера посева Драгоша Николае Мадараша из Швеции (№255 АТР).

Отметим, что это не первый финал для Вячеслава в сезоне. В марте он выиграл титул в Хорватии.

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Вячеслав Белинский Себастиан Гима ITF Анталья
Источник Sport.ua
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