Ваншельбойм пробился в финал на 25-тысячнике ITF и Хорватии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 ATP) добыл еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике ITF и Хорватии.

В 1/2 финала украинец, посеянный под шестым номером, обыграл третьего сеяного Жерома Кима из Швейцарии (№435 ATP), который остановил в предыдущем раунде Олега Приходько.

Сплит. 1/2 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Жером Ким (Швейцария) – 6:7(5), 6:4, 6:3

В финале Ваншельбойм сразится с восьмым сеяным Дуе Айдуковичем из Хорватии (№440 ATP).

Для Эрика это будет второй матч за титул в сезоне. В марте он проиграл в финале в Лакхнау.