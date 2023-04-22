Ваншельбойм пробился в финал на 25-тысячнике ITF и Хорватии
Эрик оказался сильнее обидчика Олега Приходько
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 ATP) добыл еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике ITF и Хорватии.
В 1/2 финала украинец, посеянный под шестым номером, обыграл третьего сеяного Жерома Кима из Швейцарии (№435 ATP), который остановил в предыдущем раунде Олега Приходько.
Сплит. 1/2 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Жером Ким (Швейцария) – 6:7(5), 6:4, 6:3
В финале Ваншельбойм сразится с восьмым сеяным Дуе Айдуковичем из Хорватии (№440 ATP).
Для Эрика это будет второй матч за титул в сезоне. В марте он проиграл в финале в Лакхнау.
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