МАКСИМОВ: «Ни при каких обстоятельствах не буду главным тренером Полесья»

54-летний Юрий Максимов прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора житомирского «Полесья», о чем «волки» объявили 21 апреля.

– Как проходили ваши переговоры с руководством «Полесья»?

– Встретился с президентом ФК «Полесье» Геннадием Буткевичем. Мы обсудили многие вопросы жизнедеятельности клуба и его развития в ближайшем будущем. Я принял приглашение, которое мне поступило от Геннадия Владиславовича. Первое, что я хочу заявить, что я ни при каких обстоятельствах не буду в будущем работать главным тренером «Полесья». Я знаю, что Геннадий Буткевич во всем поддерживает главного тренера команды Юрия Калитвинцева. В этом вопросе хочется сразу расставить все точки над «і.» Для меня работа спортивным директором – это новый вызов. До этого я много лет проработал главным тренером и в будущем, не будем исключать, что я могу вернуться к этой должности, но только не в «Полесье».

– Что будет входить в ваш круг работы?

– Я назначен спортивным директором клуба и буду отвечать за спортивную часть работы клуба: селекция в основной состав, курирование команды U-19, воспитание детей в детско-юношеской академии клуба.

– Какие задачи ставит перед Вами президент клуба?

– Мы все вместе должны добиваться победного результата. «Полесье» должно выйти в Премьер-лигу и быть там на достойном счету.

«Полесье» в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги ПФЛ занимает 1-е место, имея 19 очков после 8-ми матчей.