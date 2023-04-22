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Англия
22 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:54
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Фанаты Арсенала вывесили баннер, поддержав журналиста, задержанного в рф

Эвану Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже

22 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:54
220
0
Фанаты Арсенала вывесили баннер, поддержав журналиста, задержанного в рф
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики «Арсенала» вывесили баннер в поддержку репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан российскими властями в москве.

Гершкович, болеющий за «Арсенал», был арестован в прошлом месяце по обвинению в шпионаже и содержится в печально известной тюрьме «лефортово» в российской столице в ожидании суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Обвинения против Эвана безосновательны, и мы призываем российскую федерацию немедленно освободить его», – заявила посол США в россии Линн Трейси после того, как суд отклонил апелляцию Гершковича на условия его содержания под стражей.

Перед матчем Премьер-лиги с «Саутгемптоном» на стадионе «Эмирейтс» в пятницу вечером некоторые болельщики «Арсенала» держали баннер с надписью «Фанаты «Арсенала» поддерживают Эвана Гершковича» под хэштегом «#FreeEvan».

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Саутгемптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Саутгемптон Эван Гершкович
Источник The Independent
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