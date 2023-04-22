Фанаты Арсенала вывесили баннер, поддержав журналиста, задержанного в рф

Болельщики «Арсенала» вывесили баннер в поддержку репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан российскими властями в москве.

Гершкович, болеющий за «Арсенал», был арестован в прошлом месяце по обвинению в шпионаже и содержится в печально известной тюрьме «лефортово» в российской столице в ожидании суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Обвинения против Эвана безосновательны, и мы призываем российскую федерацию немедленно освободить его», – заявила посол США в россии Линн Трейси после того, как суд отклонил апелляцию Гершковича на условия его содержания под стражей.

Перед матчем Премьер-лиги с «Саутгемптоном» на стадионе «Эмирейтс» в пятницу вечером некоторые болельщики «Арсенала» держали баннер с надписью «Фанаты «Арсенала» поддерживают Эвана Гершковича» под хэштегом «#FreeEvan».