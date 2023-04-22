Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Металлист. Стали известны составы команд
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 11:56 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:02
314
0

Ворскла – Металлист. Стали известны составы команд

Матч состоится в Полтаве, начало – в 13:00

22 апреля 2023, 11:56 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:02
314
0
Ворскла – Металлист. Стали известны составы команд
ФК Металлист

Тренерские штабы полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» огласили составы подопечных на поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Ворскла – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин.

Запасные: Домолега, Ященко, Крупский, РАмирес, Яворский, Кане, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере, Демченко, Наумец, Бойчук, Прядун.

Запасные: Костик, Чайковский, Панасенко, Багачанский, Шамич, Рязанцев, Коррал, Самуэль, Николишин, Пати.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Металлист».

По теме:
Нива – Кремень, Эпицентр – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
Чернигов – Диназ, Полтава – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Металлист Харьков Ворскла - Металлист
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Футбол | 21 апреля 2023, 16:55 39
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос

«Колос» провел юбилейный матч в Украинской Премьер-лиге

Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Бокс | 21 апреля 2023, 18:12 5
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика

Верим или нет?

Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Футбол | 22.04.2023, 08:47
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила
Футбол | 22.04.2023, 06:05
Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила
Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Футбол | 21.04.2023, 17:57
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
21.04.2023, 09:35 1
Снукер
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
21.04.2023, 03:28
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 3
Бокс
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
20.04.2023, 14:19
Бокс
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
21.04.2023, 09:59
Бокс
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 10
Футбол
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
22.04.2023, 00:04 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности