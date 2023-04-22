Ворскла – Металлист. Стали известны составы команд
Матч состоится в Полтаве, начало – в 13:00
Тренерские штабы полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» огласили составы подопечных на поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги. Начало – в 13:00 по киевскому времени.
Ворскла – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин.
Запасные: Домолега, Ященко, Крупский, РАмирес, Яворский, Кане, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.
«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере, Демченко, Наумец, Бойчук, Прядун.
Запасные: Костик, Чайковский, Панасенко, Багачанский, Шамич, Рязанцев, Коррал, Самуэль, Николишин, Пати.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Металлист».
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