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Англия
22 апреля 2023, 11:37 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:10
1162
0

Каррагер назвал условия для окончания чемпионской гонки Арсенала и Ман Сити

Скоро все может разрешиться

22 апреля 2023, 11:37 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:10
1162
0
Каррагер назвал условия для окончания чемпионской гонки Арсенала и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне – эксперт Джейми Каррагер дал оценку шансам лондонского «Арсенала» в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиги после ничьей в матче 32-го тура с «Саутгемптоном» (3:3).

«Я не совсем уверен, имеет ли эта ничья такое большое значение для «Арсенала». Вероятно, им нужно отправиться в гости к «Ман Сити» и набрать три очка, если они хотят продолжить борьбу и выиграть чемпионат. Судьба титула все еще в руках «Арсенала», и мы постоянно об этом говорим, и это просто показывает, насколько они были впереди. Они потеряли шесть очков в последних трех играх, но все еще имеют шансы. У них действительно было значительное преимущество, но теперь им предстоит совершить нечто чудесное до конца сезона, если они хотят выиграть чемпионат.

Но мы видели раньше, как после поражения от «Манчестер Сити» на домашнем стадионе они выиграли следующие семь игр. У них впереди шесть матчей, и им придется сделать что-то особенное до конца сезона, чтобы выиграть.

Конечно, «Арсенал» поедет в Манчестер с мыслями о победе и они попытаются выиграть игру, но я не думаю, что «Арсенал» должен рисковать. Если результат этой игры будет находиться на волоске за 20 минут до конца, они не должны делать глупости, думая, что они должны победить во что бы то ни стало. Они хотят выиграть игру, но главное для них – не проиграть. Если они проиграют, все кончено. Ничья – это не конец света», – заявил Каррагер.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится 26 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Джейми Каррагер Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал
Источник Sky Sports
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