Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Минай
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 08:46 |
170
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Минай

Поединок состоится 22 апреля в 15:00 по Киеву

22 апреля 2023, 08:46 |
170
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Минай
ФК Верес

В субботу, 22 апреля, на поле стадиона «Авангард» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Минай».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано на 15:00.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setnata Sports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива – Кремень, Эпицентр – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес Ровно Минай Верес - Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Бокс | 21 апреля 2023, 09:59 0
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности

Флойд назвал поединки, которые хотел бы увидеть

Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Бокс | 21 апреля 2023, 15:32 3
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»

Американец – о заявлениях украинского боксера

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Футбол | 21.04.2023, 23:25
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Футбол | 21.04.2023, 10:55
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Футбол | 21.04.2023, 23:59
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
20.04.2023, 17:33 8
Футбол
Жена Усика: «Зеленский поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам»
Жена Усика: «Зеленский поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам»
20.04.2023, 11:36 6
Бокс
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
20.04.2023, 14:19
Бокс
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 4
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 3
Бокс
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
21.04.2023, 06:23 11
Футбол
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности