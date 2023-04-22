В субботу, 22 апреля, на поле стадиона «Авангард» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Минай».

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Начало матча запланировано на 15:00.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setnata Sports.