Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 08:46 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Минай
Поединок состоится 22 апреля в 15:00 по Киеву
22 апреля 2023, 08:46 |
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В субботу, 22 апреля, на поле стадиона «Авангард» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано на 15:00.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setnata Sports.
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