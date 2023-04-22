В субботу, 22 апреля, на поле стадиона «Авангард» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Минай».

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Начало матча запланировано на 15:00.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setnata Sports.

«Верес» начал чемпионат с трех побед в четырех матчах, но затем сбавил обороты, а потом и вовсе практически остановился. Последняя победа подопечных Юрия Вирта датирована 5 ноября 2022 года. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, потерпев в них 7 поражений. «Минай» во втором круге чемпионата немного поправил свое турнирное положение. По итогам первого круга у команды было 14 очков, с которыми она находилась на 14-м месте. Во втором круге подопечные Владимира Шарана набрали 7 очков, что позволило подняться на 11-е место.

Соперники в УПЛ встречались дважды. В прошлом сезоне «Верес» одержал минимальную домашнюю победу. Матч первого круга нынешнего чемпионата завершился вничью 1:1.

Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция