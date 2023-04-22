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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 01:08 |
159
0

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля в 17:00 видеотрансляцию центрального матча 22-го тура УПЛ

22 апреля 2023, 01:08 |
159
0
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 22 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 17.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2», а также на YouTube.

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер».

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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