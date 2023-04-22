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  4. ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание
Чемпионат Италии
Эллас Верона
21.04.2023 21:45 – FT 2 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:30
27
0

ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание

«Верона» находится на 18-м месте, «Болонья» занимает 8-ю позицию

22 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:30
27
0
ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Верона» обыграла «Болонью» со счетом 2:1.

Дублем у хозяев поля отметился Симоне Верди. За «Болонью» забил Николас Домингес в конце игры.

«Верона» находится в зоне вылета на 18-м месте, набрав 26 очков. «Болонья» занимает 8-ю позицию с 44 очками.

Серия А. 31-й тур, 21 апреля

Верона – Болонья – 2:1

Голы: Верди, 45 (пен), 62 – Домингес, 90.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Домингес (Болонья).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Эллас Верона).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Симоне Верди (Эллас Верона).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Верона Болонья видео голов и обзор Симоне Верди Николас Домингес
Источник Sport.ua
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