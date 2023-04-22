ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Верона» обыграла «Болонью» со счетом 2:1.

Дублем у хозяев поля отметился Симоне Верди. За «Болонью» забил Николас Домингес в конце игры.

«Верона» находится в зоне вылета на 18-м месте, набрав 26 очков. «Болонья» занимает 8-ю позицию с 44 очками.

Серия А. 31-й тур, 21 апреля

Верона – Болонья – 2:1

Голы: Верди, 45 (пен), 62 – Домингес, 90.

Видеообзор матча