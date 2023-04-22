Испания22 апреля 2023, 01:27 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:46
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ВИДЕО. Им грозит вылет. Эспаньол не сумел распечатать ворота Кадиса
«Эспаньол» находится в зоне вылета, на 18-й позиции, с 28 очками
22 апреля 2023, 01:27 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:46
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В матче 30-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).
«Эспаньол» находится в зоне вылета, на 18-й позиции, с 28 очками.
«Кадис» располагается на 14-й позиции, набрав 32 очка.
Ла Лига. 30-й тур, 21 апреля
Эспаньол – Кадис – 0:0
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