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Чемпионат Испании
Эспаньол
21.04.2023 22:00 – FT 0 : 0
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 апреля 2023, 01:27 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:46
35
0

ВИДЕО. Им грозит вылет. Эспаньол не сумел распечатать ворота Кадиса

«Эспаньол» находится в зоне вылета, на 18-й позиции, с 28 очками

22 апреля 2023, 01:27 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:46
35
0
ВИДЕО. Им грозит вылет. Эспаньол не сумел распечатать ворота Кадиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

«Эспаньол» находится в зоне вылета, на 18-й позиции, с 28 очками.

«Кадис» располагается на 14-й позиции, набрав 32 очка.

Ла Лига. 30-й тур, 21 апреля

Эспаньол – Кадис – 0:0

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Источник Sport.ua
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